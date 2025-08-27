logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Riña en el Senado por negación de palabra durante sesión

La sesión de la Comisión Permanente se torna violenta con enfrentamiento entre legisladores

Por El Universal

Agosto 27, 2025 08:44 p.m.
A
Riña en el Senado por negación de palabra durante sesión

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- La última sesión ordinaria de la Comisión Permanente se convirtió en el escenario para una riña protagonizada por el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el morenista presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

De acuerdo con el presidente del partido tricolor, el presidente del Senado le negó la palabra y clausuró de manera arbitraria la asamblea. Por lo anterior, subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva para externar su reclamo.

"Alito" Moreno se colocó a un costado de Fernández Noroña y, al concluir la entonación del Himno Nacional, lo confrontó por supuestamente no haber respetado el acuerdo sobre la lista de oradores, argumentando que fue excluido sin justificación aparente.

Riña entre "Alito" Moreno y Noroña: los presentes, los involucrados... y los golpeados

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con videos difundidos por la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, el hombre de ropa verde, empujado por "Alito" Moreno y atacado mientras está tirado en el suelo, es un colaborador de la Cámara alta de nombre Emiliano González González.

Según Gerardo Fernández Noroña, González González sufrió lesiones serias tras el percance y, además, le rompieron su equipo, ya que estaba grabando la sesión con un trípode.

Otro de los protagonistas de la riña fue Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, que respaldó al presidente de su partido durante la pelea. En los videos, se ve al legislador jalonear a Fernández Noroña mientras este intentaba salir del recinto.

Previo al reclamo de "Alito" Moreno, los presentes eran la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil; los priistas Rubén Moreira y Manuel Añorve; la diputada Dolores Padierna y el propio Gutiérrez Mancilla.

Durante la agresión, Dolores Padierna se colocó en medio de "Alito" Moreno y Gerardo Fernández Noroña para detener el conflicto. Por este motivo, fue empujada cuando el priista jaloneó a Emiliano González.

Además, pese a que la diputada estaba en el centro, Alejandro Moreno siguió lanzando golpes con intención de agredir a Fernández Noroña.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Riña en el Senado por negación de palabra durante sesión
Riña en el Senado por negación de palabra durante sesión

Riña en el Senado por negación de palabra durante sesión

SLP

El Universal

La sesión de la Comisión Permanente se torna violenta con enfrentamiento entre legisladores

Salinas y Chumel opinan sobre altercado político en México
Salinas y Chumel opinan sobre altercado político en México

Salinas y Chumel opinan sobre altercado político en México

SLP

El Universal

El senador Alito Moreno y Noroña se enfrentan tras sesión en el Senado. Salinas y Chumel reaccionan al incidente.

Don Otilio regresa a casa después de 17 años de ausencia
Don Otilio regresa a casa después de 17 años de ausencia

Don Otilio regresa a casa después de 17 años de ausencia

SLP

El Universal

Las Madres Buscadoras de Sonora y el DIF Sonora hacen posible el regreso de Don Otilio a casa

Claudia Sheinbaum inaugura el módulo 11 del AICM
Claudia Sheinbaum inaugura el módulo 11 del AICM

Claudia Sheinbaum inaugura el módulo 11 del AICM

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lidera la apertura del nuevo módulo en el aeropuerto capitalino.