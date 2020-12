Rinden homenaje post mortem a Mireles en Morelia

Familiares, amigos, líderes de autodefensas y sociales de todo el país rindieron un homenaje post mortem en Morelia, al exvocero de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde.

Ante las cenizas del médico de profesión fallecido el pasado 25 de noviembre, todas las voces se pronunciaron por extender a todo el país la lucha por la justicia social.

Jatziri Mireles Valencia, presidenta de la Fundación Mireles e hija del también exsubdelegado de servicios Médicos del ISSSTE, destacó la labor social de su padre.

Para la joven mujer fue muy emotivo, dijo, ver la cantidad de personas que les han mostrado su cariño, "a pesar de que ya no está con nosotros y ver como lo aman".

Platicó que lo más emotivo fue ver un video que proyectaron en el que no pasó por la cabeza momentos de guerra, sino lo que fue para ella como padre.

Ahora, señaló, a ella y a los demás hijos de José Manuel Mireles, les ha quedado la responsabilidad de seguir con el legado de buscar la paz social, sin armas, en todo el país.

Adrián LeBarón, líder de una familia mormona y líder social, expuso que Mireles Valverde representa la inconformidad y lucha social, por lo que siempre será recordado.

LeBarón sostuvo que ahora que nuevamente las autodefensas son atacadas por el crimen organizado, se debe aprender a organizarse mejor como sociedad.

Apostó a la autodefensa de los pueblos, para acabar con el asedio criminal: "y ese es el espíritu que debemos de tener; ese espíritu de valor de siempre estar bien armados".

"No soy de los que portan el arma, pero sí cuidan su lugar. A mi hija la mataron a tres horas de donde vivimos nosotros, pero yo sé que Mireles nos deja un legado y una responsabilidad", expresó Adrián LeBarón.

Al homenaje también asistió el diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra "El Mijis", quien coincidió en la necesidad de que en todo el país haya autodefensas.

"Está en la Constitución y si el Estado no te puede brindar seguridad, es necesario. Y no es que nos levantemos en armas, sino que se le tiene que demostrar a los gobiernos un ya basta", consideró.

"El Mijis" reiteró que ya es tiempo de que las autoridades no sigan con engaños a la sociedad de decir que trabajan, cuando en realidad no hacen nada para garantizar seguridad.

Expuso que la parte organizativa y social en México, es la única forma con la que se va a acabar en el país con el tema de la pandemia de Covid-19 y con la violencia.

"Porque hay una pandemia más grande que la pandemia de coronavirus y es la pandemia de la violencia. Tan solo en mi estado se luchan la plaza como siete cárteles".

"Y San Luis Potosí se está convirtiendo en un cementerio, algo que antes solo mirábamos en las fronteras", enfatizó Pedro César Carrizales.

El homenaje inició con una misa oficiada por Alfredo Gallegos Lara "El Padre Pistolas" y asistida por Gregorio López Gerónimo "El Padre Goyo"; éste último parte del grupo de autodefensas en Apatzingán.

También acudieron representantes de partidos políticos, del gobierno del estado y del ayuntamiento de Morelia, además de otros líderes y exlíderes de la lucha civil armada.