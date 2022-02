Río de armas afecta a México: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que las armas que llegan de Estados Unidos a territorio mexicano, son un río que afecta a la población, de ahí la demanda que el gobierno mexicano interpuso en contra de fabricantes de estos instrumentos, en Estados Unidos.

Ayer lunes la autoridad mexicana respondió, ante la Corte federal de distrito de Boston, Massachusetts, a los argumentos que en su momento presentaron los fabricantes demandados, que desestimaron los argumentos mexicanos.

"El gobierno de México refuta los argumentos de las empresas para frenar el litigio, las cuales alegan que gozan de inmunidad en contra de demandas civiles por daños, y reitera y abunda en hechos para comprobar que el gobierno puede demandar en Massachusetts, toda vez que existe un vínculo entre las prácticas negligentes de las empresas y los daños sufridos en territorio mexicano", difundió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado.

El canciller Marcelo Ebrard, expuso mediante un video, que si bien existe el criterio de inmunidad en Estados Unidos, ello no aplica en México, en donde opera otro sistema legal y no está permitido el manejo de armas como en la Unión Americana.

Destacó que existe una clara negligencia de las empresas en sus acciones, cosa que se ha demostrado, porque comercializan armas bajo el conocimiento de que van a dar a actividades ilícitas.

"Incluso tienen series de pistolas que están inspirados en las narcoseries famosas, por ejemplo", mencionó.

Ebrard Casaubon presumió, además, que se cuenta ya con el apoyo de procuradores de 13 estados de la Unión Americana, así como 26 fiscales de distrito de 17 estados.

Entre los documentos de réplica que entregó el gobierno mexicano, en su réplica, incluyó un reporte de expertos en derecho mexicano, el cual abona al argumento de acuerdo con el cual la ley sustantiva aplicable al caso es la de México, debido a que el daño ocurrió en territorio mexicano.

Además se presentó un análisis econométrico para establecer el número de armas de fuego traficadas ilícitamente a México en los últimos años, que se vincula con Massachusetts y con las empresas demandadas.

"De acuerdo con este análisis el número de armas producidas y distribuidas por las empresas demandada, vinculadas con Massachusetts y traficadas ilícitamente a México, asciende a más de 250 mil en los últimos 10 años. El gobierno de México solicita al juez la oportunidad de avanzar en el litigio para que en una etapa de producción de pruebas se pueda conocer información adicional, provista por las empresas demandadas, sobre el número de armas traficadas a México y rastreadas en Massachusetts", detalló la cancillería.

Marcelo Ebrard confió en que se continuará con la suma de apoyos a la demanda que presentó el gobierno mexicano.

"Poco a poco suponemos que se van a ir sumando otros países del mundo, argumentando que deben tomarse medidas para que no siga existiendo esta negligencia y este tráfico de armas. Yo alguna vez he dicho: es un río de armas hacia México que nos afecta a todas las mexicanas y mexicanos", mencionó Ebrard.