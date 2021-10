Río Tlautla se tiñe de azul por presunto derrame de pintura

Continúa la contaminación en las aguas de los ríos en Hidalgo, esta vez fue el Tlautla que a la altura del municipio de Tula sorprendió a los habitantes debido al color azul del agua.

De acuerdo con la Alcaldía de Tula, personal de Protección Civil municipal y de Seguridad Pública acudieron a la zona debido a que ayer pobladores de la comunidad Dengui alertaron que el cauce se encontraba de color azul.

Se informó que personal de esta dependencia señaló que no existía riesgo para la población, sin embargo pidieron a los vecinos no introducirse al río.

Este domingo, la Alcaldía señaló que no se les habían notificado las causas por las cuales el cauce se pintó de azul, sin embargo se conoció que en el recorrido realizado se determinó que la coloración salía de un derrame de pintura de una de las cementeras el lugar.