Roba camioneta a familia y cae en retén de alcoholímetro en Edomex

ECATEPEC, Méx., septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Un joven que en complicidad con otro sujeto había robado con violencia su camioneta a una familia, fue detenido en uno de los retenes del alcoholímetro, en Ecatepec cuando intentaba huir por la avenida Central, en la colonia Nueva Aragón.

"Estábamos llenando unos garrafones de agua y llegaron y nos apuntaron con la pistola, le di mis llaves porque iba yo con mi esposa y mi hijo. Uno me apuntó y al otro lo tenía atrás, ya no me dejaron mover", contó el propietario de la unidad, quien identificó al detenido como uno de los supuestos asaltantes.

"La verdad agarré a mi niño y me eché a correr, porque traía a mi niño de seis años", relató la mujer que viajaba en la camioneta Honda CVR junto con su esposo e hijo, quien relató que media hora antes dos sujetos los amagaron con arma de fuego y los despojaron del vehículo, en esa comunidad.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, los encargados del operativo pidieron al conductor de la camioneta Honda realizar la prueba de alcoholemia, debido a su conducta extraña y que parecía estar bajo los efectos del alcohol, quien pidió permiso para ir al baño y al darle la atención emprendió la huida, por lo que cruzó la vialidad hacia avenida México, aunque la rápida intervención de los policías municipales evitó que escapara.

Al lugar se presentó el propietario de la camioneta, quien relató que el detenido y otro hombre lo amagaron con arma de fuego y despojaron del vehículo, en la colonia Nueva Aragón.

La mujer mencionó que el sujeto que llevaba la pistola cortó cartucho, por lo que ella se echó a correr junto con su hijo de seis años de edad; "me siento satisfecha, que bueno que ya está mejorando el servicio (de seguridad pública) del municipio", le dijo a los oficiales.

En el lugar fue detenido Alexis "N", de 28 años de edad, quien aceptó que junto con otro hombre despojó de la camioneta a una familia.

El detenido fue trasladado a la Agencia Especializada en Robo de Vehículo ubicada en el fraccionamiento Las Américas, donde se inició una carpeta de investigación por su probable participación en el delito de robo de vehículo con violencia.