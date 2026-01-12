Roba una morenista 22 toneladas de mango

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acusó a la Secretaría de Marina (Semar) de tener un "inadecuado control para la captación de ingresos propios" con los recursos naturales que les fueron adjudicados durante la construcción del Tren Interoceánico, luego de que los marinos, a cargo del manejo de predios con cosecha productiva, acusaran el robo de 22 toneladas de mango en Chiapas, correspondiente a 143 mil pesos en daño al erario.

Según la auditoría "Captación de ingresos por ventas de bienes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec", faltaban 10 minutos para que diera la 01:00 de la tarde del 20 mayo. Dos marinos cuidaban la puerta del Polo de Desarrollo Tapachula II cuando tres coches se estacionaron frente al portón y una mujer descendió de uno de ellos.

Ella portaba un chaleco guinda y al llegar a la puerta se identificó como Brenda Elizabeth Meza Sandoval, funcionaria de la Secretaría de Bienestar: "Venimos por los mangos", dijo.

Argumentó tener permiso del gobierno federal para entrar. El relato quedó asentado en la auditoría, según lo reportó el director ejecutivo de Promoción e Inversiones del proyecto, el capitán José Ramón Gutiérrez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí