Roban camioneta a hombre con su hijo y video se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- Un video en redes sociales se hizo viral luego de que mostrara el momento en que delincuentes roban una camioneta donde viajaban un hombre con su hijo pequeño.

En entrevista para El Universal, el afectado, quien prefirió no dar su nombre, relató el momento en que dos sujetos armados lo amenazaron y encañonaron para robarle el vehículo en el que viajaba junto a su hijo y su mascota.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 8 de julio en la Avenida Toluca, alcaldía Álvaro Obregón, cuando el agraviado se encontraba esperando a un socio que le entregaría un paquete con artículos que se dedica a vender junto con su esposa.

Mientras esperaba, comenzó a grabar un en vivo junto con su hijo. Minutos después arribó la persona que le entregaría el paquete, y cuando se encontraban haciendo el intercambio, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta color negro con franjas verdes se dirigieron al dueño de la camioneta para encañonarlo y pedirle las llaves del vehículo.

"Me pusieron la pistola en el estómago y me dijeron 'dame las llaves de la RAM y tu celular o te vas a morir', enseguida volteé y le dije que sacaría a mi hijo de la camioneta, pero me respondieron 'No, el niño se queda'", mencionó el afectado.

A pesar de las amenazas del asaltante, el dueño de la camioneta abrió la puerta trasera del auto y logró sacar a su pequeño hijo y a la perrita que los acompañaba. Lo anterior quedó registrado en el video que se hizo viral en redes sociales y que ha sido compartido con el objetivo de dar con los responsables del asalto.

El video quedó grabado ya que se encontraban realizando un en vivo que era visto por seguidores de la cuenta de TikTok @dona_frida2.0, por lo que se escuchan las exigencias de los delincuentes al momento del asalto.

Luego de señalar que las llaves del vehículo se encontraban dentro y el celular estaba en el tablero, uno de los ladrones abordó la camioneta mientras el otro huyó en la motocicleta en la que arribaron. El que conducía la camioneta avanzó unos metros y regresó al lugar del asalto a gran velocidad para amedrentar a la víctima con atropellarlo.

Posteriormente, en el video se ve cómo el delincuente, quien porta un casco, mueve el celular para no seguir siendo grabado y se comunica con su cómplice para señalar el camino que recorre con el auto robado.

El agredido señala que el delincuente a bordo de su camioneta huyó hacia la calle Loreto, mientras el celular seguía grabando la conversación que tuvo con su cómplice.

"Ya estoy aquí debajo del puente, ahí va la tira, ahí va la tira en frente de mí. Traigo su teléfono prendido", se oye decir al asaltante.

Luego de ocurrir el robo, el socio del agredido subió a su auto en busca de una patrulla, quienes al cabo de unos minutos llegaron al lugar de los hechos y comenzaron a monitorear el perímetro, sin dar con los implicados en el robo.

El entrevistado señala que interpuso una demanda por el robo de su vehículo y por la cual se lleva a cabo una investigación.

Luego del incidente, el dueño de la camioneta compartió el video del asalto en redes sociales para poder alertar a la ciudadanía sobre la delincuencia que se vive en el país y para poder hallar su camioneta, que hasta el momento no se ha dado con su localización.

En la camioneta se encontraban más de 20 mil pesos en mercancía de cubrebocas.