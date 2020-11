Roban identidad de adulto mayor para retirar todos sus ahorros de Santander

Ciudad de México.- En redes sociales la usuaria Ale Moreno denunció que su abuelo de 92 años fue víctima de fraude ya que delincuentes robaron su identidad y todos sus ahorros; además, que la institución financiera Santander se negaba a resarcir los daños.

"Mi abuelo fue víctima de fraude bancario por banca móvil y robo de identidad. Él tiene 92 años, jamás ha realizado una operación online. Es un cuentahabiente 'tradicional': las operaciones bancarias las realiza en ventanilla y/o con un ejecutivo. Él no tiene conocimiento de aplicaciones móviles".

Ale Moreno señaló en su denuncia que el banco Santander autorizó la activación de banca móvil, súper token y transferencias bancarias "por montos bastantes altos" desde el fondo de inversión de su abuelo "sin autorización del titular".

"Hoy por hoy, no han aclarado quién solicitó esos movimientos... Esto es un llamado de atención para responsabilizar al banco para hacerse cargo de todo el daño que están generando. Exigimos transparencia, legalidad y eficiencia de Santander".

--Santander atiende denuncia

Al respecto Santander informó que en cuanto se hizo pública la denuncia se pusieron en contacto con los afectados y que el caso se canalizó al Defensor del Cliente de Santander, área que dará seguimiento a su caso.

"El defensor del cliente es una figura que tiene el banco que funciona como ombudsman del cliente. Sus decisiones al interior del banco se deben cumplir. Nuestro Defensor revisa las decisiones del banco cuando un cliente no está de acuerdo con ellas. El Defensor del Cliente (somos el único banco que tiene esta figura) evalúa cada caso y emite una resolución", indicó la entidad financiera.

Hace unos días se dio a conocer un caso similar. A partir de una llamada falsa proveniente de supuestos colaboradores de Scotiabank, Roberto, adulto mayor con 91 años de edad, fue víctima de un robo de su cuenta de débito por 355 mil pesos.