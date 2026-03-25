Roban sujetos armados una patrulla en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.- Tras el robo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de El Arenal, Hidalgo, la cual fue utilizada para cometer delitos, el ayuntamiento dio a conocer que ya se realiza una investigación por parte de las autoridades competentes.

Los hechos se registraron durante la fiesta de Semana Santa en esa demarcación, donde al menos tres sujetos armados cometieron el robo de la unidad con número PMAR-017, la cual fue sustraída durante la noche del domingo.

A través de redes sociales, se informó que la unidad fue utilizada para instalar un falso retén y atracar a automovilistas; además, también habría sido empleada para robar un auto compacto. Posteriormente, fue abandonada en la localidad de San José, en el municipio de Huichapan.

Se dio a conocer que, tras los hechos, se inició una denuncia presuntamente ante la Fiscalía General de la República.

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La Presidencia, encabezada por Jensen Oropeza, aseveró que, luego de conocerse el robo, la situación fue atendida por las instancias correspondientes.

Según la alcaldía, fue a través de un operativo de coordinación se logró ubicar la unidad, la cual quedó bajo resguardo.