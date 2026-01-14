logo pulso
Robo a gasolinera termina en balacera

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
Robo a gasolinera termina en balacera

PACHUCA, Hgo.- Un robo a una gasolinería ubicada en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, derivó en una balacera entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y los presuntos delincuentes, quienes resultaron heridos.

Los hechos se registraron la mañana de este día, en que dos sujetos arribaron a una estación de gasolina y, con armas de fuego, amagaron a los trabajadores, a quienes despojaron de dinero en efectivo.

Sin embargo, el personal logró dar aviso a la policía y, durante los recorridos permanentes de vigilancia, elementos de la Policía Estatal lograron ubicar a los dos sujetos, quienes, al percatarse de la presencia policiaca, intentaron darse a la fuga a bordo de una motocicleta, lo que generó una persecución armada por calles aledañas a la gasolinera.

Tras ser acorralados, los individuos fueron interceptados en la calle Sergio Buitrón Casas, esquina con 5 de Mayo. Durante el intercambio de disparos, ambos resultaron lesionados y, luego de ser asegurados, fueron trasladados al Hospital Regional de Tula para su valoración médica.

En el lugar se aseguró un arma corta calibre .25 con cargador abastecido, además de un arma de utilería, un garrafón de plástico con hidrocarburo y 12 dosis de droga con características similares al cristal.

