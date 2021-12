Rojas Díaz Durán consigue amparo

Alejandro Rojas Díaz Durán obtuvo una suspensión que evita que sea aprehendido por cualquier autoridad.

El senador suplente por Morena solicitó un amparo contra la ejecución de cualquier orden de aprehensión, comparecencia, presentación y/o arraigo probablemente emitida por un juez en el estado de Tamaulipas.

Este tipo de amparos se conoce como "buscadores" pues con ello, las personas tienen por objetivo, además de protegerse contra las órdenes de captura, rastrear si existe o no alguna investigación en su contra y la emisión de alguna orden para aprehenderlos.

La demanda fue admitida por el Juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien concedió la suspensión provisional a Rojas Díaz Durán quien en octubre pasado fue denunciado por José Ramón Cabeza de Vaca, primo del gobernador de Tamaulipas, por falsedad de declaraciones.

La suspensión únicamente le protegerá contra una orden de aprehensión si ésta es emitida por delitos que no merecen prisión preventiva de oficio, de lo contrario, el senador suplente podrá ser aprehendido pero las autoridades estarán obligadas a informar en todo momento al juez de amparo.

Para conservar la medida, el juez impuso a Rojas Díaz Durán el pago de una garantía de 50 mil 500 pesos que deberá exhibir en los próximos cinco días hábiles.

En su acuerdo, el juez también ordenó al quejoso a que, en caso de existir una orden de aprehensión en su contra, comparezca ante el juez que lo requiera de manera voluntaria, de lo contrario la suspensión dejará de protegerlo.

En meses pasados Rojas Díaz Durán ha tramitado diversos amparos buscadores luego de denunciar al gobernador García Cabeza de Vaca.

Denuncia por la cual la Fiscalía General de la República inició carpeta de investigación y actualmente tiene pendiente un litigio para determinar si el gobernador aún goza o no de fuero constitucional.