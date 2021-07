Rojas Díaz Durán consigue freno a orden de aprehensión tras denunciar a Cabeza de Vaca

El consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, consiguió frenar, por ahora, la ejecución de cualquier orden de aprehensión emitida en su contra por jueces de control en Tamaulipas.

A través de un amparo, el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió a Rojas Díaz Durán una suspensión provisional para evitar su captura.

La medida no resuelve el amparo solicitado por el consejero de Morena y se mantendrá vigente, por lo menos hasta el próximo 30 de julio, cuando el juez celebre la audiencia incidental para decidir si concede o no la suspensión definitiva.

Rojas Díaz Durán denunció al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

De esta denuncia, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una orden de aprehensión contra el gobernador por "lavado" de dinero y delincuencia organizada pero por la compraventa de un departamento a través de supuestos prestanombres y por cantidades que no corresponden a sus ingresos.