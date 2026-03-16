Rompen récord con clase de futbol

Ciudad de México.- Con la participación de 9 mil 500 personas que se reunieron en la plancha del Zócalo, este domingo la Ciudad de México obtuvo un nuevo Récord Guinness, ahora por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, que tuvo lugar a 86 días de la Copa del Mundo.

El reto arrancó a las 10:05 de la mañana, con una serie de ejercicios que los miles de participantes, quienes fueron divididos en tres grupos para formar la bandera de México con playeras de color rojo, blanco y verde, realizaron sin dejar de moverse, durante los 35 minutos que duró la clase. Con la participación de ayer, se superó la cifra que se tenía registrada anteriormente de este récord, que era de mil 38 personas en Seattle, Estados Unidos.

Tras el veredicto de los representantes de Récord Guinness, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que con esta actividad, la Ciudad de México envía al mundo el mensaje de que el futbol es un lenguaje de paz y unión que no necesita traducción; además, hizo un llamado contra la guerra.

En la clase también estuvieron presentes el titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte, Romel Pacheco, así como futbolistas y seleccionadas, entre los que destacó la presencia de Paul Aguilar, Braulio Luna, Óscar el Conejo Pérez, Adrián Chávez, Miguel España y Kikin Fonseca, entre otros.

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