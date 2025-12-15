Rosa Icela Rodríguez encabeza sesión del Sistema Nacional de Búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezó este lunes la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda.

En la Segob, Rodríguez reafirmó que "con la determinación de las familias, el trabajo de las instituciones y el respaldo de la sociedad, avanzaremos hacia un país con verdad y justicia para todas las víctimas".

En otro evento, la secretaria de Gobernación participó en la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) donde tomó protesta a las y los integrantes menores.

"Nos comprometimos a seguir trabajando de forma coordinada en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", dijo.

Los menores Camila y Leonardo, presidenta e integrantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, llevaron la voz de las infancias y adolescencias al diálogo con autoridades de SIPINNA en su sesión 2025.