logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX

Rosa Icela Rodríguez muestra su apoyo a Sheinbaum tras incidente en la capital.

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 02:41 p.m.
A
Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó su indignación por el acoso sexual de un hombre contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando caminaba por el Centro de la Ciudad de México.

La secretaria de Gobernación mostró en redes su respaldo a la titular del Ejecutivo federal, quien anunció una denuncia en contra de su agresor.

"Como mujer y secretaria de Gobernación, expreso mi indignación por el acoso sexual del que fue víctima nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es un hecho reprobable.

"Lo decimos claro: ninguna mujer que transita el espacio público debe vivir con miedo; todas tenemos derecho a caminar libres y seguras", expresó Rosa Icela Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX
Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX

Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX

SLP

El Universal

Rosa Icela Rodríguez muestra su apoyo a Sheinbaum tras incidente en la capital.

Nayarit impulsa autosuficiencia alimentaria en sector maicero
Nayarit impulsa autosuficiencia alimentaria en sector maicero

Nayarit impulsa autosuficiencia alimentaria en sector maicero

SLP

El Universal

Nayarit fortalece la producción de maíz con acciones concretas y apoyo gubernamental

AICM celebra 97 años de operaciones
AICM celebra 97 años de operaciones

AICM celebra 97 años de operaciones

SLP

El Universal

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez conmemora 97 años de servicio aéreo

Claudia Sheinbaum advierte sobre aspiraciones políticas en 2027
Claudia Sheinbaum advierte sobre aspiraciones políticas en 2027

Claudia Sheinbaum advierte sobre aspiraciones políticas en 2027

SLP

El Universal

Sheinbaum Pardo destaca la importancia de renunciar al cargo público para participar en elecciones del 2027.