Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó su indignación por el acoso sexual de un hombre contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando caminaba por el Centro de la Ciudad de México.

La secretaria de Gobernación mostró en redes su respaldo a la titular del Ejecutivo federal, quien anunció una denuncia en contra de su agresor.

"Como mujer y secretaria de Gobernación, expreso mi indignación por el acoso sexual del que fue víctima nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es un hecho reprobable.

"Lo decimos claro: ninguna mujer que transita el espacio público debe vivir con miedo; todas tenemos derecho a caminar libres y seguras", expresó Rosa Icela Rodríguez.

