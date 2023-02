Rosa Icela Rodríguez presume su "pejearetes"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presumió está mañana de jueves sus aretes con figura caricaturizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

revio a la ceremonia del CX aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, la secretaria informó que estos aretes fueron un regalo, y que eran de oro y manifestó "¿A poco no están bien bonito?"

"Es la moda, si los prohíben más (se pondrán de moda)", dijo en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

El pasado 17 de enero, el presidente López Obrador aseguró que es "de caricatura" la prohibición del Tribunal Electoral (TEPJF) hizo en contra de Morena para que no use la caricatura de su imagen llamada "Amlito" en propaganda electoral y acusó al organismo de mostrar el cobre.Señaló que es algo que tiene que agradecer porque con estas decisiones son buenos promotores de su movimiento de transformación.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que "Amlito" es de domino público y descartó que su gobierno vaya a recurrir a interponer algún recurso ante el TEPJF para echar abajo esta decisión."Imagínese que en el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién, es ahora si, de caricatura, Tribunal Electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién, hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no lo quiero mencionar porque lo voy a perjudicar, ya son de dominio público, ya los prohibieron"."¿Su gobierno interpondrá algún recurso?", se le preguntó."Nada, nada, es que muestra el cobre, nos ayudan son buenos promotores de la transformación lo tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos, no me extraña nada, pero vamos a seguir adelante enfrentándolos", dijo.Tras una queja presentada por Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, por el uso de "Amlito" en las elecciones de 2022, la Sala Superior del TEPJF determinó que existe una base constitucional para determinar que el uso de "Amlito" es ilegal, debido a que el presidente López Obrador es un servidor público que no está contendiendo electoralmente, por lo que se viola el principio constitucional de equidad en la contienda