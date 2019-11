Rosario Piedra adopta austeridad republicana en CNDH

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), replicará el modelo de austeridad republicana del gobierno federal al interior del organismo autónomo, con el objetivo de agilizar la atención a las víctimas y en "solidaridad" con las personas más vulnerables.

En conferencia de prensa, luego de asegurar que cumplió con todos los requisitos para ser elegida como ombudsperson, la integrante del Comité ¡Eureka! señaló que en su administración implementará 20 medidas de austeridad, entre las que destaca que nadie podrá ganar más dinero que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Empezamos asumiendo la austeridad como un acto de congruencia con los principios y de solidaridad con la población más vulnerable, y porque considero que en un país como México el rezago social reclama de un ejercicio responsable de los recursos públicos", expresó.

Enseguida enumeró las 20 medidas que ya tiene preparadas para acabar con "los excesos" en la CNDH. "Aplicaremos íntegramente la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (...) se reducirán los sueldos que actualmente existen superiores a los del Presidente de la República, procurando un ahorro de más del 30 por ciento del gasto actual", dijo.

Aseguró que su institución tampoco va a pelear más recursos, sino que optimizará los que ya se tienen. También informó que no habrá despido de trabajadores de base; sin embargo, eso no sería igual para quienes trabajan por honorarios. Agregó que la incorporación y el despido de servidores públicos se harán con total transparencia y se respetarán los derechos laborales y humanos.

De igual forma, se reducirá el gasto de viáticos al mínimo y no habrá viajes al extranjero, "salvo en casos verdaderamente justificados y la partida se reducirá al mínimo".

Rosario Piedra añadió que se revisarán todos los inmuebles arrendados y los que sean propiedad de la CNDH para valorar su utilidad y funcionalidad, además de que no se modernizará ninguna oficina.