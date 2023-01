Rosario Piedra propone transformar CNDH en Defensoría del Pueblo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a las Cámara de Diputados y Senadores, impulsar una reforma para que dicho órgano autónomo se transforme en Defensoría del Pueblo.

Así lo reveló este martes en la sesión de la Comisión Permanente, ante la cual rindió su informe de labores 2022.

"Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados y mañana lo haré la Senado, una propuesta de iniciativa de Ley para reforma a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos, y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista", expuso.

Lo anterior, aseguró, permitirá a la hoy CNDH, estar a la altura de las transformaciones del país y de lo que necesitan y reclaman las víctimas.

"Se trata de generar nuevos mecanismos de exigibilidad que aseguren la vigencia de los derechos humanos en el país, y que estos se respeten, observen y reparen", puntualizó.

La ombudswoman, dijo que al interior de la CNDH se tienen 984 recomendaciones, más de la mitad, de administraciones anteriores, que no han sido atendidas, y que tampoco cuentan con sanciones ni reparaciones del daño.

"Si este no es un dato que mueve a la reflexión y a la acción para revertirlo, ¿qué otra cosa podría plantearse para asumir que llegó la hora de hacer cambios en ese sentido?", cuestionó.

Insistió en que uno de los mayores problemas de la defensa de los Derechos Humanos son las limitaciones que actualmente se le imponen, entre ellas, el que prevalezca la voluntad de las autoridades para aceptar o rechazar una recomendación.

Por ese motivo y en tanto no se avale su propuesta de reforma, recordó que el Senado tiene la facultad para llamar a comparecer a las autoridades que han sido sujetas de recomendaciones, "para explicar sus razones de incumplir".

"Hemos enviado nueve solicitudes al Senado sin respuesta hasta la fecha, y mañana estaré mandando una más", acusó.