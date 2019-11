Rosario Piedra rinde protesta en pleno del Senado

México.- Rosario Piedra Ibarra rindió protesta este martes en el pleno del Senado de la República como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024.

En menos de 10 minutos, y después de seis horas y media de discutir cinco mociones para solicitar la reposición de todo el proceso, Piedra Ibarra asumió el cargo entre protestas, pancartas de rechazo al proceso y jaloneos entre morenistas y el senador Gustavo Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN).

Entre gritos encontrados y el llamado al orden de la presidenta del Senado, más el conato de bronca entre senadores del PAN y de Morena, Mónica Fernández tomó la protesta y felicitó a Piedra Ibarra, quien mostró el oficio que la reconoce como titular de la CNDH.

En cuanto se nombró a la comisión que introdujo a Piedra Ibarra al pleno del Senado para que se le tomara protesta, los senadores panistas Gustavo Madero y Mauricio Kuri trataban de llegar hasta la Mesa Directiva para impedirlo, pero los morenistas Salomón Jara y Ricardo Moreno se interpusieron. Entonces, la senadora de Morena, Citlalli Hernández, jaló al senador Madero, quien cayó al suelo, mientras entre Ricardo Moreno, Eduardo Ramírez y la propia Hernández protegían a la senadora presidenta Mónica Fernández, quien pudo tomarle protesta a la ombudsperson.

Antes y después de votar las mociones, senadores de Morena pasaron al frente del pleno con una manta que decía:

"No al golpismo; no a la violencia en el Senado, y no a la ultraderecha".