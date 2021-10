Rosario Robles manda mensaje en apoyo a la UNAM

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, mostró su apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que en días pasados fue objetivo de críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La exfuncionaria colocó en Twitter una fotografía donde se le ve con la playera del equipo Pumas y mostró su solidaridad ante "los ataques de los que es objeto desde el poder".

"Mi vocación social y mi compromiso con México lo aprendí en sus muros", agregó.

Rosario Robles señaló que la universidad también es inalienable el derecho a disentir.

"No olvidemos nunca que 'Por mi raza hablará mi espiritú'. Por mi ha hablado el mío, forjado en la Gran Universidad Nacional", escribió.

"Desde aquellos años me enseñaron a luchar por las libertades. Hoy me ha sido arrebatada una, mi libertad física. Pero no mi capacidad de pensar críticamente", indicó.

El viernes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador acusó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de haberse "derechizado" y no haber estado "a la altura de las circunstancias" durante lo que él denomina el "periodo neoliberal".

"Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos", declaró desde el Palacio Nacional.

Y agregó que la universidad no estuvo "a la altura de las circunstancias" en décadas pasadas.

López Obrador reiteró esto luego de que el jueves criticara a la universidad más grande de América Latina porque "perdió su esencia" en gobiernos anteriores, se volvió defensora del neoliberalismo y fomentó el pensamiento "individualista".

El viernes, el mandatario reiteró su postura aunque señaló que esto no fue exclusivo de la UNAM sino que todas las universidades fueron "sometidas" por el pensamiento neoliberal.

Juez ordena mantener en prisión a Rosario Robles

El miércoles, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, recibió un revés judicial luego de que en audiencia un juez confirmó que debe permanecer en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla su proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa Maestra.

La decisión del juez no implica una sentencia definitiva para Robles, sino que únicamente se le negó modificar la medida cautelar pues ella pidió que le permitieran permanecer en prisión domiciliaria durante su juicio.

En entrevista al salir de la audiencia, Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria, explicó que la defensa acordó con Rosario Robles presentar un recurso de apelación para impugnar la decisión del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos.

"Definitivamente no cumple con los lineamientos establecidos en el amparo, utiliza argumentos que ya han sido superados y desde luego que los datos que cita con la finalidad de fundamentar su resolución y confirmar la prisión preventiva de María del Rosario los vamos a combatir, he platicado con ella y el medio de impugnación que vamos a utilizar será la apelación", explicó el abogado.

Para presentar el recurso, la defensa cuenta con tres días establecidos por ley.

Debido a que la audiencia del miércoles se realizó en cumplimiento a un amparo, la defensa también puede esperar a que el juez de Distrito determine si el juez de control cumplió o no con la sentencia de protección para impugnar mediante el recurso de apelación.

Si en el recurso de apelación el Tribunal de Alzada no le da la razón a Rosario Robles, la exsecretaria de Estado puede volver a pedir un amparo contra esa resolución.

Asimismo, Rosario Robles puede intentar cuantas veces considere necesarias someter a revisión la medida cautelar para que se defina si es posible ordenar su salida del penal de Santa Martha y darle prisión domiciliaria o, incluso, libertad condicional.