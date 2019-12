Rosario Robles pasará Navidad y Año Nuevo en penal de Santa Martha

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, pasará Navidad y Año Nuevo recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, pues será hasta a finales de enero de 2020 cuando se realice la audiencia intermedia.

El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, señaló que el plazo otorgado por el juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, a la Fiscalía General de la República (FGR) para concluir la investigación complementaria vence el próximo 13 de diciembre, pero "no creo que haya una audiencia este año", debido a que los juzgados se van de vacaciones.

"No va haber audiencia el 13 (de diciembre) porque se van de vacaciones, la audiencia se va a celebrar, si bien nos va, a finales de enero", dijo en entrevista.

- Es decir que Rosario Robles ¿pasará estas fiestas navideñas en prisión?

- Sí caray, parece que todo indica que así va a ser.

"Injustamente, la medida cautelar de prisión preventiva es una excepción, así lo ha dicho la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una serie de tratados que tiene celebrados México".

Sobre el juicio político que la Cámara de Diputados inició contra Rosario Robles, Hernández Barros afirmó que se trata de "violencia de género y violencia feminicida política" la que está sufriendo su clienta, quien, dijo, en la cárcel padece de presión arterial y ha bajado de peso.

"Discursos cargados también de odio machista hacía la mujer, de una violencia feminicida política que está sufriendo Rosario Robles. Hay una terrible persecución, una atroz persecución política en contra de ella.

"Realmente creo yo que tiene que ver con cuestiones de género, vi y leí con detenimiento la solicitud de juicio político que recientemente se le hizo y lo que deja entender. Ahí es que se trata de un tema de género porque las únicas pruebas que presentan son el libro de la Estafa Maestra y el reportaje de la Estafa Maestra".

"En ese libro y en ese reportaje a ella se le menciona, pero no es la principal actora de ese reportaje y ese libro. Hay otras 30 personas que se mencionan ahí tanto del gobierno federal como de instituciones públicas y para ninguna de ellas se solicitó juicio político", sostuvo.