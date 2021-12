Rousseff aconseja a Morena contra golpes de Estado

Las bancadas de Morena, PVEM y PT se reunieron con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue invitada a la Cámara de Diputados por el dirigente nacional morenista Mario Delgado Carrillo.

La exmandataria les recomendó mantener su mayoría para evitar que al gobierno le ocurra lo que pasó en Brasil, país que gobernó de 2011 a 2016, donde fue sujeta a un proceso legislativo de destitución.

En la reunión privada en el Auditorio Aurora Jiménez de San Lázaro, señaló que en 2015, cuando la derecha obtuvo la mayoría en el Congreso de Brasil, enfrentó una "andanada de golpes, pues manipularon la información y criminalizaron a los dirigentes", lo que desestabilizó a su gobierno y la llevó a perder la batalla en 2016.

Delgado Carrillo expuso: "Para mí era muy importante traerla aquí a la Cámara de Diputados, que pudiera platicar con nuestros legisladores, con los diputados de la alianza que tenemos para que estén muy conscientes siempre de la importancia de la mayoría, de tener esa mayoría en un proceso de transformación como el que está viviendo nuestro país. Porque las transformaciones en los pueblos no son en línea recta, siempre tiene a la derecha amenazante como ocurrió en Brasil, que dieron, prácticamente, un golpe de Estado a través del parlamento que no tenía mayoría".

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara Baja, afirmó que pese a haber enfrentado un golpe de Estado en el que coadyuvaron medios de comunicación, el Poder Judicial y los partidos de derecha, a Dilma "no la vencieron, ni vencieron la lucha que ella ha defendido desde siempre".

La intervención de Rousseff se prolongó casi una hora. Les dijo a los legisladores que por ese motivo ve muy oportuno que desde la Cámara de Diputados se haya incluido la revocación de mandato en la Constitución, "porque esto le regresa al pueblo el poder, es garantizar la conciencia del pueblo sobre el poder", opinó.

La brasileña, integrante del Partido de los Trabajadores, también les recomendó seguir destinando gran parte del presupuesto a la población más vulnerable, pues dijo que apoyar a las masas le ayudó a su partido a trascender en diversos momentos, y que "la transformación sólo se puede dar si se empieza por los pobres".

En respuesta se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez: "Eso es lo que está haciendo nuestra coalición legislativa, aprobamos un presupuesto con ese corte y vamos a seguir con ese rumbo que ha marcado nuestro presidente López Obrador, nos da gusto escuchar de una experiencia internacional que vamos por buen camino".

Sin mencionar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, Dilma Rousseff destacó la importancia de impulsar planes energéticos. Subrayó que en Brasil se dio todo el apoyo a Petrobras, lo que les permitió producir cerca de un millón 800 mil barriles al día y llegar a ser la décima potencia en el mundo.

En el encuentro, la expresidenta de Brasil estuvo rodeada por los coordinadores parlamentarios del PVEM, Carlos Puente; de Morena, Ignacio Mier; del PT, Alberto Anaya, así como del dirigente guinda, Mario Delgado; del presidente de la Mesa Directiva, Gutiérrez Luna; y de la presidenta de la Comisión de Justicia y Honestidad de Morena, Eloísa Vivanco.