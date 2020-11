RSP niega vínculo con exlíder sindical

Ciudad de México.- El líder de Redes Sociales Progresistas (RSP), José Fernando González, negó este viernes que su suegra, la poderosa exlíder sindical Elba Esther Gordillo, esté "vinculada" con su partido y aseguró que la nueva formación quiere representar una "tercera vía" entre el Gobierno y la oposición.

"Estamos muchas personas que la apreciamos, que la queremos, pero ella no participa en ningún organismo de gobierno ni es militante ni está en la toma de decisiones", dijo en entrevista con Efe González, quien subrayó: "No está vinculada al partido".

Conocida como La Maestra, Gordillo dirigió durante más de dos décadas el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e influyó en varios Gobiernos hasta que en 2013 se opuso a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y fue encarcelada por corrupción, algo de lo que fue exonerada en 2018.

"Es mi suegra, es la abuela de mis hijos, la mamá de mi esposa y tengo profunda y estrecha relación familiar y personal con ella, humana y cariñosa", dijo González, quien también está vinculado al mundo docente, pues ha sido profesor y ha ocupado cargos en la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, el líder de RSP aseguró que "de ninguna manera" Gordillo será candidata del partido en las elecciones intermedias del próximo año porque no es militante y dijo desconocer si pretende volver a la política: "No me lo ha comentado a mí jamás".