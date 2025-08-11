Rubén Moreira denuncia el engaño del Plan de rescate de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Nuevo plan "Pemexproa" no explica cómo Petróleos Mexicanos (Pemex) va a aumentar su producción, o cómo se va a saldar sus deudas con proveedores, de más de 400 mil millones de pesos, señaló el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Por lo que calificó al Plan Estratégico de rescate de Pemex como "un engaño más, un intento desesperado por tapar con dinero público una crisis que ya costó 3.4 billones de pesos al país durante el sexenio anterior".

"Pemex no solo está quebrada, sino que el Gobierno quiere que los mexicanos paguemos una y otra vez por un problema que ellos mismos generaron. Este plan es un engaño para la ciudadanía; no hay claridad, no hay estrategia y lo único que queda claro es que seguimos destinando recursos públicos que deberían ir a salud, educación y seguridad", dijo.

Moreira explicó que durante el sexenio de López Obrador, la empresa recibió 2.1 billones de pesos en apoyos fiscales y transferencias de capital, pero a pesar de ello, se perdieron 1.3 billones, sumando un costo total de 3.4 billones de pesos.

Refirió que la crisis que hoy vive la empresa se manifiesta también con menos producción de petróleo, entre 1.3 y 1.4 millones de barriles diarios, en comparación con lo que procesaba en 2018, que ascendía a 1.8 millones de barriles diarios.

Explicó que esto es consecuencia de dos fallas graves en la política energética del sexenio anterior, no se exploraron nuevos yacimientos, marginando a los empresarios nacionales, y se rechazó el uso de gas Shale, lo que generó una dependencia crítica de Estados Unidos, que hoy provee más del 75% del gas que consume la industria mexicana.

Rubén Moreira advirtió que la deuda real de Pemex podría superar los 3 billones de pesos, si se incluye lo que se debe a proveedores. El plan presentado, agregó, omite esta deuda operativa, crucial para la estabilidad financiera de la empresa.