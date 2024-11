Informe de Rubén Rocha Moya sobre la situación en Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó este lunes que la Feria Ganadera de Sinaloa fue cancelada por la presencia de cantantes de narcocorridos, los cuales, indicó, pudieran generar violencia.

A más de dos meses de la entrega y captura de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el gobernador reconoció que existen todavía brotes de violencia y afirmó que no existe motivo para citarlo a declarar sobre el caso.

En entrevista con medios tras reunirse, junto con gobernadores de Morena, con la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar los avances del programa IMSS Bienestar, el gobernador sinaloense evitó fijar alguna fecha para la pacificación del estado, pero afirmó que se va avanzando y que se tiene un operativo "muy consolidado" con las fuerzas federales y estatales.

"¿Cómo va la situación en Sinaloa?", se le preguntó.

"Ahí va, seguimos combatiendo la violencia, existe. Ya se ha avanzado en ese combate, no nos descuidamos. Acuérdense que ayer (domingo), hoy (lunes) se tuvo que suspender la Feria, porque ahí concurren diferentes factores que te puede generar violencia y evitar cualquier tipo", contestó.

Al preguntarle si influyó en esta cancelación la manta en la que se le advertía que, de no cancelarla, "se atuviera a las consecuencias", el mandatario local respondió:

"No, la manta y otras cosas, pero no eso. Lo que influye es, por ejemplo, ahí tienes cantantes de corridos, de esto, de aquello, tienes particulares que van a exponer. Todo resolvieron de manera cuidando sus intereses y eso es lo que suma. Finalmente nosotros estamos en la obligación de dar seguridad a cualquier evento público, pero por ejemplo no suspendemos ni un solo juego de béisbol. Están llenos los estadios, tienes otros ingredientes y otros componentes.

"De cualquier manera a todos les tenemos que dar cuidado, todavía tenemos brotes y mientras eso exista no podemos decir `ya terminamos´", dijo.

"¿Qué tan lejos está la pacificación de Sinaloa?", se le insistió.

" No lo puedo cuantificar, pero yo digo que llevamos un avance muy importante. Tenemos ya un operativo muy consolidado con las fuerzas federales y con las fuerzas estatales", declaró.

Ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, quien advirtió que si no se detienen la embestida de criminales y drogas que entran al país vecino impondrá inmediatamente un arancel del 25% a todos los productos que se envíen a Estados Unidos, el gobernador afirmó que la llamada Cuarta Transformación ha trabajado tanto con republicanos como con demócratas.

"Finalmente el que llegue, republicanos o demócratas, llegan a defender fundamentalmente sus intereses, tienen más cosas afuera de Estados Unidos que adentro. Nosotros, en la Cuarta Transformación se ha trabajado con Trump, se ha trabajado con republicanos, con demócratas y se ha sabido caminar adelante defendiendo los intereses de México", dijo.

"¿Lo han citado a declarar?", se le cuestionó.

"No, no tiene porqué citarme a declarar", respondió antes de retirarse.