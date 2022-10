Ruiz Massieu llama a renovar dirigencia y retomar alianza

A-AA+

La senadora Claudia Ruiz Massieu hizo un llamado a los liderazgos y militancia del PRI para solicitar una renovación de la dirigencia nacional del partido, a cargo de Alejandro Moreno.

En conferencia de prensa al término de su participación en el foro Diálogos por México, dijo que dicha renovación debe ser "anticipada" para reconfigurar al PRI antes del 2024 y retomar la alianza con el PAN y PRD.

"Creo que la dirigencia nacional del partido, y es algo que he dicho desde hace meses, debe convocar a una elección de una nueva dirigencia anticipada que pueda acompañar en esta nueva etapa de la alianza, sobre todo cuando son los liderazgos de los otros partidos quienes han dicho que necesitan otros interlocutores para poder pensar en esa nueva etapa", señaló.

Durante su participación, la legisladora criticó duramente a su partido, y advirtió que hoy el PRI utiliza la institucionalidad como una excusa para quedarse callados.

"Hay que entender que la disciplina no es sinónimo de obediencia ciega. En el afán de querer coincidir en todo, terminamos sin fijar postura clara sobre ninguna cuestión", indicó.

Agregó que ello tiene confundida a la militancia, "que no sabe si vamos a venimos, ni con quienes, ni por qué".

La senadora insistió en que se requiere "dejar de simular", y en su lugar, cambiar y corregir el rumbo del partido.

"Si volvemos a ese PRI que se preocupaba más por construir consensos que por simular unidad, ese PRI que se preocupaba por defender principios en lugar de administrar espacios y repartir cuotas, si volvemos a hacer ese PRI de las causas de la gente y no el de intereses de unos cuantos, recuperaremos la confianza", sentenció.