Rusia planea construir su propia Estación Espacial

La exploración espacial está más viva que nunca. Gracias a la tecnología actual hoy conocemos más del universo, y podemos ver impresionantes imágenes de Marte. Pero es solo el comienzo. Los planes de diversos organismos y empresas privadas del mundo son ambiciosos y esperan llevar a la humanidad a donde nunca antes ha llegado.

El problema es que quizá, también estamos viendo el comienzo de una guerra interplanetaria pues algunos países, como Rusia, quieren comenzar a realizar investigaciones por su cuenta.

Se ha dado a conocer que Rusia está considerando dejar la Estación Espacial Internacional (ISS) para crear su propia instalación. Puede que parezca que es algo que no debería preocuparnos pero los especialistas sí encuentran riesgos de que se aleje de la cooperación mundial que ha reinado en años.

Durante más de dos décadas, la ISS ha servido como centro de investigación colaborativa para astronautas de todo el mundo. Los estudios científicos realizados en la nave espacial tripulada permanentemente se consideran parte integral de la exploración futura, e incluso han proporcionado la base para avances aquí en la Tierra. Más que un laboratorio de investigación, el Programa ISS ha sido aclamado como un triunfo diplomático posterior a la Guerra Fría para Rusia y Estados Unidos que operan la nave espacial junto con Canadá, Europa y Japón.

Pero ahora, Rusia está considerando dejar la Estación Espacial Internacional (ISS) para crear su propia instalación, de acuerdo con información de agencias.

El anuncio de la posibilidad de que Rusia salga del programa incrementa las tensiones con respecto a la exploración espacial.

Vale la pena señalar que Rusia perdió el control del acceso a la ISS el año pasado después de que SpaceX realizara su primera misión operativa al laboratorio orbital de la NASA. A su vez, Vladimir Putin también advirtió que la decisión de Estados Unidos de lanzar una Fuerza Espacial sugiere que la Casa Blanca ve el espacio como un "teatro militar y planea realizar operaciones allí".

Asimismo se rumora que Rusia está trabajando con China para construir una estación de investigación en la Luna. En un anuncio descubierto por el medio estadounidense Ars Technica, los dos países dijeron que colaborarán en una "Estación Científica Lunar Internacional".

Aunque no hay muchos detalles sobre el proyecto, Roscosmos sugirió que podría incluir instalaciones tanto en órbita alrededor de la Luna como en su superficie. Aunque también dijo que estará abierto a que otras naciones se unan.

La razón de esos planes, según señalaron es que el proyecto Lunar Gateway, una estación espacial que la NASA planea construir en órbita alrededor de la Luna como parte del Proyecto Artemis, estaba demasiado "centrada en Estados Unidos", por lo que no la apoyarán a pesar del hecho de que la NASA y Roscosmos han colaborado productivamente durante décadas.

Cabe señalar que China y Rusia fueron dos de los países que estuvieron ausentes de los Acuerdos de Artemisa de la NASA que, anunciados en octubre, buscan crear un modelo para la exploración pacífica, cooperativa y transparente de la Luna.