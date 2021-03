Sabíamos que los Madrazo, Aureoles y Olamendi estaban detrás de Latinus: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ya conocía que que los familiares de Roberto Madrazo Pintado, el Gobernador michoacano Silvano Aureoles y Patricia Olamendi, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox Quesada, estaban detrás de la plataforma de medios Latinus. Pero afirmó que pensó que no le correspondía denunciarlos.

"No queremos que se utilice de excusa, si hacemos una denuncia de ese tipo, que estamos limitando la libertad de expresión. Queremos que todos puedan ejercer sus libertades, como se está haciendo, sin límites. Hasta con insultos, y no censuramos", aseguró el Presidente al periodista Álvaro Delgado Gómez, director de Investigación de SinEmbargo, quien estuvo esta mañana en su conferencia.

El Jefe del Estado mexicano informó que no hay una investigación, pero sí lo habría en lo relativo al pago de impuestos porque "no debe haber privilegios". De acuerdo con la investigación realizada por el periodista mexicano, Latinus llamó la atención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque no ha declarado hasta ahora.

Durante su intervención, Delgado Gómez recordó que ayer publicó el texto sobre la red de políticos, servidores públicos y empresarios que están detrás de la plataforma informativa Latinus, la cual tiene detrás a "un muy viejo conocido" del mandatario, "el clan de Roberto Madrazo Pintado", conformado por su hijo y su yerno, quienes son propietarios de las empresas "legales y legítimas que utilizan recursos del Gobierno de Michoacán para financiar la plataforma".

–Le quiero preguntar a usted primero si tenía conocimiento de que Roberto Madrazo está detrás de Latinus a través de su hijo y su yerno, y en segundo lugar si está en curso una investigación de la Secretaría de Hacienda porque no presentan declaraciones fiscales y si una investigación puede interpretarse como un acto intimidatorio de poder a un medio de comunicación como es Latinus –cuestionó el periodista.

–Álvaro, primero felicitarte por tu trabajo periodístico, por tu trabajo como periodista independiente, que lo eres. Y también felicitarte porque tomaste la decisión de salir de Proceso, una revista de mucho prestigio, dirigida por Julio Scherer que en paz descanse. Carlos Fuentes llegó a decir que don Julio Scherer era el Francisco Zarco del periodismo. [...] Acerca de la investigación que realizaste, pues es creíble. Sí tenía información –reveló López Obrador.

–¿De que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinus? – preguntó Álvaro Delgado.

–Sí. No él, sino familiares, como personas vinculadas al Gobernador de Michoacán y a quien fue Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox. Tenía yo la información porque aquí llega de todo. Ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia porque la gente nos informa, pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura –sostuvo AMLO.

Desde Palacio Nacional, subrayó que tampoco quiere "que se utilice de excusa, si hacemos una denuncia de ese tipo, para señalar que estamos limitando la libertad de expresión", pues desea "que todos puedan ejercer sus libertades como se está haciendo, sin límites. Hasta con insultos".