Sacan Morena y Verde, plan B de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la ausencia del Partido del Trabajo (PT), las bancadas de Morena y el Partido Verde sacaron adelante el dictamen del plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, con 24 votos a favor y 11 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Fue notoria la inasistencia de los únicos dos senadores del PT, Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez García, cuyo grupo parlamentario ha expresado su desacuerdo con la propuesta de que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal intermedia de 2027, ya que considera que tener a la Presidenta de la República en campaña desequilibraría la contienda.

Pese a la ausencia del PT en comisiones, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, presumió la unidad de la alianza oficialista, al publicar una fotografía acompañado de los líderes del PT y del PVEM con la leyenda "La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia".

Sin embargo, en entrevista, evitó confirmar si ya tiene amarrados los seis votos del Partido del Trabajo.

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A pregunta expresa sobre si ya logró un acuerdo con el PT en el tema de la revocación de mandato, la Presidenta sólo respondió: "mañana nos vemos".

Dijo que junto con el PT y el PVEM "hemos logrado una coalición venturosa" para lograr el cambio estructural y el cambio de régimen en México. "Y eso es lo que más vale para nosotros.

"Es una coalición que se va a mantener unida, que la van a ver unida en 2027, que tenemos el principal activo en nuestro movimiento: es la Presidenta de México", apuntó.

Este miércoles, el pleno del Senado discutirá y votará el dictamen del plan B, para lo cual, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores presentes.

Si asisten los 128 legisladores se necesitan 86 votos para aprobar el proyecto, pero Morena y el PVEM sólo tienen 80. Si los seis senadores del PT se ausentan la cifra mágica bajaría a 82, que tampoco reúne la bancada oficialista.