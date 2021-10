Sacerdote ve oportunismo en visita de Samuel y Mariana al Papa

El sacerdote católico, José Manuel Guerrero Noyola, explicó que las audiencias con el papa Francisco, no se consiguen de un día para otro y puso en duda que Mariana Rodríguez Cantú y su esposo Samuel García Sepúlveda, hayan recibido una invitación del Sumo Pontífice, por lo cual estimó, irán a la audiencia general de los miércoles "para toda la raza", a la que ingresan todos los que así lo desean, previa revisión para que no lleven armas y descarta que presenten algún peligro para la seguridad e integridad de los presentes.

Además, consideró que al haber confesado Mariana Rodríguez en un video que no cree en la Iglesia Católica, pues seguramente tampoco cree en el Papa, el sucesor de Pedro que hoy la representa, por lo cual, esta visita para saludarlo, sería porque tanto ella como Samuel García, lo ven como un influencer con impacto mediático en todo el mundo, que les ayudaría a ser más famosos e influyentes.

Guerrero Noyola, quien se ha destacado por su labor en la pastoral social y a favor del medio ambiente, por encargo de la propia Arquidiócesis de Monterrey a cargo del arzobispo Rogelio Cabrera López, comentó respecto a la controversia generada por el anuncio que realizó el gobernador García, en el sentido que su esposa Mariana Rodríguez, recibió una invitación para ir a saludar al Papa, porque hasta allá impactó la noticia de que se cortó el cabello en solidaridad con un niño que padece leucemia, mientras salió a colación un video que realizó la influencer donde señaló que no cree en la Iglesia Católica.

No soy creyente de la Iglesia: Mariana Rodríguez

En el clip que se ha viralizado en esta coyuntura, comentó la también coordinadora de la Unidad Administrativa Amar a Nuevo León: "De religión y de política se supone que nunca debes hablar; pero miren, soy católica, creo en Dios, no soy creyente de la Iglesia ni practicante en ella".

Y agregó, tengo muchos conflictos "por mi culpa, por mi culpa ¿Cuál culpa?". No, expuso "yo creo en un Dios que nos ama de manera incondicional, en un Dios que nos perdona, no en un Dios que, ay, tengo que irme a confesar porque si no va y me voy a ir al infierno, no puedo comer jamón, no puedo comer carne, no puedo...".

En entrevista, el sacerdote conocido como "Padre Chema", comentó respecto al controvertido video, sobre todo a raíz de la visita que Mariana Rodríguez y su esposo el gobernador de Nuevo León, Samuel García harán a El Vaticano para saludar al papa Francisco, ya que según el mandatario fueron invitados a Roma por el impacto que tuvo la noticia del gesto que tuvo la también coordinadora de la Unidad Administrativa "Amar a Nuevo León" al cortarse el cabello en solidaridad con un niño que padece leucemia.

"En primer lugar creo que se acercan al Papa o dicen que se van a acercar para que el Papa respalde un poco lo que hacen, lo van a visitar y ya pueden decir que son muy amigos; tiene que ver con un respaldo, con una publicidad, con un show, con una superficialidad, porque no es tanto porque crean que la Iglesia que es la comunidad de los discípulos de Jesus, que celebra su fe en la eucaristía y con los sacramentos, que escucha la palabra de Dios, que se inspira en Jesús para hacer el bien en el prójimo", dijo Guerrero Noyola.

Sin embargo, acotó, "al decir ella que no cree en la Iglesia, nos dice que tampoco cree en todo lo que implica ser Iglesia, ser comunidad de discípulos, pero también tal vez tampoco crea en lo que representa el Papa, pues si dice que no cree en la Iglesia, ¿cómo va a creer en lo que representa el sucesor de Pedro en la Iglesia, por eso me parece que esa ida al Vaticano, o eso que se sacaron como de la manga, tiene que ver con oportunismo, con buscar justificarse", para su labor de influencers.

Expuso el sacerdote, "tal vez se acerquen al Papa porque ellos como influencers, como personas que dominan mucho las redes sociales, ven al Papa como un influencer, importante que tiene influencia en todo el mundo, y ellos también se quieren subir a ese carrito, para aumentar todo lo que ellos hacen buscando que los miren, los aplaudan, que los reconozcan".

Insistió Guerrero Noyola "me parece que va por ahí, aunque claro, para poder decir que su acercamiento al Papa es legítimo, porque quieren que el papa bendiga a Monterrey, a Nuevo León, quieren invitarlo a que venga, pero en el fondo son influencers que ven al Papa como un influencer en el mundo y por eso se acercan a él".

Explicó el "Padre Chema", "realmente no es fácil conseguir una audiencia con el Papa, muchas veces intervienen los obispos, arzobispos, incluso algunos cardenales para que alguna persona pueda tener una audiencia; pero no es tan fácil eso, y tampoco es de un día para otro" como presuntamente ocurrió con la invitación a Mariana y el gobernador.

Agregó que hay una audiencia general que es para toda la gente que va a Roma y que llega a la Plaza de San Pedro en El Vaticano, "es la audiencia de los miércoles que es para toda la raza, tal vez ellos vayan a ir a esa audiencia, nada más hay que entrar al Vaticano, y lo revisan a uno, que no lleve armas, que no sea un peligro para todos los que están ahí reunidos". Pero si acaso consiguieron una audiencia particular habría qué preguntar quién intervino para que la consiguieran.

"Más que invitación del Papa, a lo mejor alguien les dijo, vénganse y les separo un lugar adelante, porque ponen algunas sillas" en la Plaza de San Pedro, en la audiencia general de los miércoles.