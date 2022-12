Sala Superior del TEPJF modificar convocatoria en elección de consejeros del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Cámara de Diputados modificar la convocatoria para la elección de consejeros del INE, al considerar que interviene indebidamente en las actividades del Comité Técnico de Evaluación, que es la encargada de seleccionar los perfiles que competirán por el cargo.

El proyecto del magistrado Felipe Fuentes señala que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el coordinador de Morena, Ignacio Mier, solicitó informes al Comité Técnico que no están previstos en la Constitución, ya que es inconstitucional podría representar una intromisión en el proceso.

"La convocatoria le otorga a la Jucopo una atribución que no le corresponde, con lo que se transgrede el principio de legalidad, aunado a que pone en riesgo la autonomía e imparcialidad en la actuación del Comité", indica el proyecto.

En la convocatoria se solicitaba al Comité presentar dos informes a la Jucopo, relativos a la lista de todas las candidaturas que cumplieron con los requisitos y las personas mejor evaluadas de manera previa a la formación de las quintetas.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora señaló que hubo una "excesiva intromisión" de la Jucopo en las actividades del Comité Técnico de Evaluación.

En segundo lugar, se impugnó la inconstitucionalidad del diseño de las quintetas, al no contemplar expresamente la existencia de una de ellas para designar a la persona presidenta del INE.

Además, resolvió que la Jucopo debe establecer reglas claras a fin de garantizar la paridad de género en las quintetas.

Por tanto, se ordenó a la Jucopo modificar la convocatoria apegándose a lo establecido en la Constitución para el proceso de selección de consejeros y consejeras del INE.