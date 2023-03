Salazar desconoce dichos de Blinken sobre narcotráfico en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró este miércoles que los pueblos de México y Estados Unidos, tiene derecho a vivir sin miedo.

En breve entrevista con representantes de medios dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el embajador estadounidense afirmó que "no he visto declaraciones ni nada" acerca de lo declarado está mañana en Washington por Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, quien aseguró que hay partes de México controladas por el narcotráfico.

Reconoció que los desafíos en seguridad en México han estado por mucho tiempo y "por muchas administraciones".

"Miren, llevamos un trabajo conjunto con el gobierno de México, con la violencia, y para lograr la seguridad. Los desafíos de seguridad han estado por mucho tiempo, en muchas administraciones, la importancia es que ahora lo llevamos como socios, y un trabajo que es difícil, necesario, porque el pueblo de los Estados Unidos y de México tienen el derecho a vivir sin miedo", dijo el embajador quien se trasladó de Oaxaca a la Ciudad de México en un vuelo comercial.

"¿Qué opina que dice que hay zonas de México controladas por el narco? ¿Coincide con las declaraciones de Blinken?", se le preguntó.

"Yo no he visto declaraciones ni nada", respondió antes de retirarse.

La mañana de este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció que los cárteles mexicanos de la droga controlan "partes" del territorio en México y que se "necesita hacer más" en la lucha contra el fentanilo, pero consideró que designar "terroristas" a los narcos mexicanos no ayudaría.

En una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto, Blinken fue duramente increpado por el senador Lindsey Graham, quien se muestra favorable a designar terroristas a los cárteles mexicanos de las drogas para poder utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.