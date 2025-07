Saldo blanco en la tercera marcha

Ciudad de México.- En medio de un fuerte operativo de seguridad transcurrió la tercera marcha contra la gentrificación, que de último momento decidió cambiar la ruta y dirigirse al Zócalo capitalino.

La movilización, que inició en el Hemiciclo a Juárez, estaba planeada para llegar a la Embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma, donde decenas de negocios y monumentos esperaban el paso del contingente cubiertos por vallas metálicas y tapiales; sin embargo, los manifestantes acusaron a los policías de reprimirlos, por lo que cambiaron el rumbo.

“No vamos a ir a la embajada mientras estén estos golpeadores. Vean cómo se desplegaron porque íbamos a la embajada yankee. Están regidos por los yankees. Sólo así pueden actuar”, dijo una integrante de Frente por la Vivienda Joven.

Antes, hubo jaloneos entre un grupo de jóvenes, la mayoría vestidos de negro y con el rostro cubierto, y policías que les retiraron objetos como bates, cadenas, un martillo, una bomba molotov y aerosoles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Queremos una marcha que transcurra en la paz, donde estemos a salvo todos”, expresó el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani. El contingente marchó por Eje Central y luego tomó 5 de Mayo, todo el tiempo custodiado por policías capitalinos con escudos.

“El Centro no está en venta, nuestro barrio no es bodega, vine hoy porque la gentrificación no sólo está en que vengan extranjeros a vivir y a quitarnos recursos, descompensar los precios, sino también afecta a los comerciantes por la llegada de grandes capitales al Centro Histórico”, afirmó Leonardo.

En la calle Monte de Piedad, el grupo se detuvo —no se les permitió ingresar a la plancha del Zócalo—. Ahí, denunciaron las alzas en vivienda, renta y servicios en la Ciudad de México. El Gobierno reportó la asistencia de 200 personas y saldo blanco, sólo tres manifestantes recibieron atención médica.