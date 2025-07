Cuando en las noticias quien escribe pone que fulanito o fulanita “declaró” no siempre se me hace exacto. Sí, uno de los significados de “declarar” es hacer algo público, pero debería implicar un hecho, una decisión o un resultado, no nomás hablar ante el micrófono. A veces más bien es “se excusó”, “prometió” o hasta “cantinfleó”. A la hora de escribir cuentos o novela muchos maestros sugieren solo poner “dijo” y no andar buscándole tres pies al gato con verbos que no son sinónimos del decir.

Decían los viejos maestros del periodismo que lo que digan los políticos no es noticia, sino complemento. Las noticias se hacen de hechos, en todo caso de contrastación de discursos. Con todo, hay discursos destacables. Una opinión, y más si es deleznable (la del Chicharito, por ejemplo) no es una declaración.

Me gustó eso del “punitivismo populista”. del que habla la diputada local Gabriela López Torres: «es común que se utilice el populismo punitivo para hacerle creer a la gente que se está erradicando la violencia, que se está erradicando la inseguridad, a través de la creación de nuevos tipos penales. Esto es una falacia y es una forma muy fácil de conseguir votos».

Article 19 sigue en la brega para echar atrás el mecanismo de “notificación y retirada” de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor, pues «promueve que proveedores de servicios de Internet (plataformas digitales) eliminen contenidos y publicaciones de sus espacios cuando cualquier persona acuse a otra de una supuesta violación a sus derechos de autor. […] sin que se revise la titularidad de los derechos de autor de quien dice tenerlo; […] y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso».

Hay declaraciones y declamaciones. Las primeras, ya dijimos, a veces no lo son o son banales. Las segundas son voz y expresión corporal para transmitir la belleza de la palabra, especialmente de la poesía. Son declaración también o esas sí: declaración de principios.

El pasado martes 22 fallecieron dos personajes que hicieron historia en sus respectivos campos. Ozzy Osbourne y José de Jesús Sampedro. Rock y poesía, el primero nació en 1948 en el Reino Unido y el segundo en 1950 en Zacatecas. O sea fueron sesenteros de corazón, con toda la rebeldía que elllo conlleva. Buscaron cambiar, uno la música y otro la palabra.

Con la muerte cerca, Osbourne preparó su elegía coral y donó todo el dinero de ese concierto-elegía a hospitales y organizaciones de caridad. Se fue a lo grande y gozó la vida hasta el último segundo. Aunque al vocalista de Black Sabbath lo apodaban el Príncipe de las Tinieblas, creó letras como la que sigue: «Tu poder superior puede ser Dios o Jesucristo, / no me importa mucho. / Sin la ayuda de los demás, no hay esperanza para nosotros / Estoy viviendo en un sueño de fantasía».

Sampedro fue un magnífico editor, muy cercano a San Luis Potosí y a la primera generación del legendario taller que impartió aquí el ecuatoriano Miguel Donoso Pareja en la década de 1970: David Ojeda, Ignacio Betancourt, Laura Elena González, Juan Villoro, Félix Daujare, Armando Adame, Enrique Márquez y otros. Ganó el Premio Nacional de Poesía (hoy Aguascalientes) en 1975. Su revista Dosfilos y la editorial del mismo nombre son ejemplares.

Va uno de sus poemas, titulado “Y, o...”:

«Dicisiete mujeres me llorarán cuando me muera: debajo de una apenas lluvia huidiza; debajo de un loable candil desde donde laicistas ángeles vaguen luego alrededor de sí mismos; debajo de una orla llena a extremo toda de cornucopias llenas de flores; debajo de un contiguo efluvio a sándalo entremezclado al obvio extracto del Whisky; debajo de una acaso franja de estrellas que aúpe a la impoluta rana de afuera; debajo de un causal balcón curvándose hasta afluir al teucro plano del trazo: diecisiete mujeres me llorarán así cuando me muera.»

Hasta la siguiente, si Dios nos da licencia.

Posdata 1: Esta semana tuve el honor de ser convidado a comentar dos libros en la Casa Museo Manuel José Othón: Versos de invierno. Trilogía de poemarios [2003-2025], de Jesús Alberto Leyva, que reune los poemarios con los que ganó el Premio Manuel José Othón del Certamen 20 de Noviembre. El otro fue ¡Ay sombra no te me vengas... Déjame rezarte un credo!, del periodista Francisco Martínez, más conocido como el Zurdo, con anécdotas personales entreveradas con la historia del periodismo y de la política en San Luis Potosí. Recomendadísimos ambos, conseguibles con sus autores.

Posdata 2: Ya abrieron las inscripciones en el Ceart SLP. Les espero en el Taller de Creación Literaria. Habrá sorpresas.