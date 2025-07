Saldremos avantes ante EU: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México saldrá avante ante la imposición de aranceles de 30% y el cierre de la frontera a la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la Mandataria destacó que la diplomacia mexicana está trabajando para evitar que suban los gravámenes.

“Siempre [saldremos avante]. México ha salido de distintas, nuestro pueblo, siempre, desde la resistencia de los pueblos indígenas hasta crisis económicas. Siempre salimos adelante. Por supuesto que queremos que no ocurra y también tenemos la parte diplomática de permanentemente estar trabajando para evitar que suban los aranceles o las tarifas famosas, como le dice [Donald] Trump”.

“¿Hay un límite ante estos adjetivos que ha utilizado [Trump] para referirse a México?”, se le preguntó.

“Es que no es permitir o no, él puede hablar y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear. La relación con Estados Unidos es muy importante, muy importante para México, y de Estados Unidos para México, y de México para Estados Unidos”, destacó la presidenta.

Recordó que hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que los defiende frente a las redadas que se han presentado principalmente en California. “Estamos defendiendo frente a una posición con la que no estamos de acuerdo”, dijo.

Por otra parte, la presidenta pidió a Estados Unidos reconocer que tiene “un problema grave de consumo de drogas” y aseguró que tal vez le falta información al presidente, Donald Trump, sobre lo que su país hace para frenar el tráfico de sustancias ilícitas ante las acusaciones del mandatario estadounidense.

“Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de drogas”, apuntó la mandataria. Enfatizó que mientras el Gobierno estadounidense no reconozca el problema de adicción que tienen sus jóvenes a las drogas no podrá resolverse la trágica situación.

Sheinbaum Pardo respondía así a las declaraciones de Trump, quien el miércoles aseguró que los cárteles del narcotráfico tienen un “fuerte control” sobre México y afirmó que esto es algo que no se debe “permitir”.

“Su idea es que no se ha hecho suficiente, entonces, aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de, principalmente, algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza”, aseveró.