Sale de prisión de EU Emma Coronel, esposa del "Chapo" Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue trasladada a un domicilio particular en Los Ángeles este miércoles en donde cumplirá sus últimas semanas de sentencia.

De acuerdo con información de varios medios estadounidense, Coronel Aispuro ya no está bajo el resguardo del Buró de Prisiones de Estados Unidos.

La mujer está desde el pasado martes 30 de mayo en un domicilio particular en Los Ángeles, California, donde cumplirá las últimas semanas de su sentencia.