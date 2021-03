Salgado amaga con impedir elecciones si no le regresan candidatura

"Aquí el INE se picó el ojo porque no nos conocen, Guerrero tiene historia y nomás que nos diga si quiere elecciones el 06 de junio o no, que nos diga", advirtió Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

"Se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante", dijo Salgada Macedonio.

En un comunicado que difundió su equipo de campaña, la tarde del viernes en un mitin que encabezó en Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, Salgado Macedonio dijo que hasta ese momento no había recibido ninguna notificación por parte del INE por la cancelación de su candidatura.

"Yo suspendo las apariciones públicas de acuerdo con la ley, pero ustedes, ahora ustedes son Félix, ahora ustedes son toros", le dijo.

Sin embargo, adelantó que suspenderá su gira proselitista en acato a la resolución del INE y defenderá su candidatura ante los tribunales.

Salgado Macedonio insistió que nunca fue precandidato: "Morena nunca me eligió precandidato y si el INE tiene un documento donde Morena oficialmente me haya elegido precandidato, entonces me retiro, pero el INE no tiene ningún documento".

Luego criticó al INE: "es un órgano electoral bastante cuestionado, que no ha sido decente y no ha sido imparcial, que no puede decidir por todo un pueblo".

"Yo soy candidato porque el pueblo de Guerrero así lo decidió, ustedes me eligieron, a mí no me impusieron, no vengo del dedazo, estoy aquí porque el pueblo me puso", sentenció Félix Salgado.

De acuerdo al comunicado, Salgado Macedonio dijo que mientras el pueblo se moviliza, él y su equipo de abogados se aplicarán en la impugnación, la cual deben presentar en un plazo no mayor a cuatro días.

"El INE se pasó de vivo, se pasó de tueste y cree que nos va a agarrar mansitos, eso es lo que cree el INE", apuntó.

Dijo que si Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le restituya la candidatura a gobernador, Salgado Macedonio recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Si en esa instancia tampoco le restituyen la candidatura, alertó que Morena se quedaría sin candidato al gobierno de Guerrero y no habría condiciones para el desarrollo de las elecciones del 06 de junio", dice el comunicado.