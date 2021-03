Salgado Macedonio alista impugnación ante el TEPJF

Félix Salgado Macedonio dio a conocer este domingo que se reunió con un equipo de abogados para impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la "arbitraria y desmesurada" decisión del INE de suspender su candidatura al gobierno de Guerrero.

A través de sus redes sociales, el morenista acusó que el órgano electoral dejó de lado su papel de árbitro para "convertirse en jugador y meter zancadilla".

"No pueden suspender mis derechos políticos consagrados en la Constitución, ni aniquilar el derecho de un pueblo a elegir a su gobernante", expresó en un mensaje en su cuenta de Facebook.

Además, aseguró que el TEPJF "restituirá" sus derechos para continuar como abanderado por Morena en Guerrero.

Este sábado, Salgado Macedonio amagó con que, si no se le restituye su candidatura al gobierno de Guerrero, Morena se quedaría sin candidato y no habría condiciones para el desarrollo de las elecciones del 6 de junio.

"Se los décimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino, y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y, de todos modos, voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante", dijo.

El morenista, que hasta ese momento no había recibido ninguna notificación por parte del INE ante la cancelación de su candidatura por no presentar en tiempo y forma un informe de gastos de precampaña, adelantó que suspenderá sus apariciones públicas en acato mientras defiende su postulación ante tribunales.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 229 numeral 3, que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido, no podrá ser registrado como candidato, y aquellos que no resulten abanderados, pero tampoco entreguen su comprobante, serán sancionados.