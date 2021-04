Salgado responsabiliza a Morena por no presentar gastos de precampaña

Félix Salgado Macedonio responsabilizó a Morena de no haber entregado el informe de gastos de precampaña.

"Yo reporté a mi partido, Morena, el 9 de enero, tengo el acuse de recibido, y el termino vencía el 11 y yo no fui notificado, por lo tanto hay una violación al proceso legal, porque si yo no soy notificado no puede correr el termino, puedo ser sentenciado", explicó Salgado Macedonio en un conferencia prensa al final de su comparecencia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Agregó: "A mí el INE me sentenció sin alegatos, sin audiencia, sin notificación alguna, eso es grave, el INE incurrió en graves violaciones".

El 25 de marzo, el INE canceló el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, porque presentar su informe de gastos de la precampaña.

Desde esa resolución, Salgado Macedonio ha insistido que no hizo precampaña y, por lo tanto, no hizo gastos.

El senador con licencia presentó una impugnación pero el TEPJF regresó el caso al INE y el 9 de abril los consejeros electorales ratificaron su cancelación de su registro.

El morenista volvió a impugnar pero esta vez solicitó al TEPJF una audiencia para presentar sus alegatos.

Este lunes, Salgado Macedonio informó que durante 40 minutos presentó sus alegatos a los siete magistrados y magistradas del TEPJF, en una sesión virtual y privada.

Para este martes se tiene previsto que el TEPJF sesione para resolver el recurso de impugnación que presentó Salgado Macedonio ante la resolución de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelarle por segunda ocasión su registro como candidato de Morena a gobernador.

"Ya mañana se dará el resultado, tengo fe y esperanza en que nos van a regresar la candidatura", afirmó.

Sin embargo reiteró que la cancelación de su registro por parte del INE "fue un artero atraco para Guerrero". Y acusó a los consejeros electorales de actuar en su contra "por consigna, con alevosía y ventaja".