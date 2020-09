Salida de gobernadores de Conago tiene tintes electorales: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que la salida de los 10 mandatarios estatales, pertenecientes a la Alianza Federalista, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) tiene tintes electorales.

"No hay división, yo creo que ellos están jugando frente a la elección del 2021. Para mí, esencialmente, es (electoral). No tendría porque haber alguna otra razón", comentó.

El lunes, los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez; Durango, José Rosas Aispuro; Jalisco, Enrique Alfaro; Chihuahua, Javier, Corral; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Colima, José Ignacio Peralta; Aguascalientes, Martín Orozco; y Michoacán, Silvano Aureoles, informaron sobre su salida de la Conago.

Ante la salida ayer de 10 gobernadores -agrupados en la Alianza Federalista- de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta decisión es legítima, ejercen su libertad y es parte, indicó, de la democracia.

"Están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño. Creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio, y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad, es legítimo".

Y agregó: "Están en su derecho, se garantiza en México el derecho a disentir, hay libertad, esa es la democracia y qué bueno que haya puntos de vista".