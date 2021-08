Salida de Jorge F. Hernández, por pérdida de confianza

"Para un funcionario no es de ética maltratar a nadie, en este caso por su sexo, y eso fue lo que ocurrió", aseguró el doctor Enrique Márquez a EL UNIVERSAL al hablar del cese del escritor Jorge F. Hernández como Agregado Cultural de la Embajada de México en España y director del Instituto de Cultura México, pues dijo que con esos comentarios "poco dignos de una conducta institucional", perdió la confianza.

"Yo solicité a la dirección de personal la cancelación del contrato porque ya no iba a estar en condiciones Jorge F. Hernández de trabajar y mantener la relación sana con la embajada, ni con su jefa ni conmigo, y con la comunidad, si él se veía envuelto en una situación así", dijo Enrique Márquez.

El funcionario aseguró que los contratos por Artículo 7, como era el que tenía Jorge F. Hernández, son los contratos para quienes no son diplomáticos, "son contratos que están colgados de la confianza, no de la carrera sino que su sustancia es la confianza; cuando la confianza se pierde pues prácticamente se acaba el motivo de la contratación".

Márquez se negó a precisar los comentarios que supuestamente emitió Hernández durante una comida que tuvo en días pasados en la Ciudad de México, cuando se encontraba de vacaciones en el país, ni tampoco si éstos tenían que ver con consumo de alcohol; insistió en que Jorge F. Hernández "se refirió en términos ofensivos para la embajadora" y que "esto de ninguna manera puede ocurrir, no sólo porque es la embajadora y es una señora, y es una mujer, sino porque eso no es debido".

Enrique Márquez insistió en que "aquí no hay un acto de censura de nada, nunca lo ha habido, ni el canciller ni nadie", sino que "se trató de un asunto doméstico que tiene que ver con la ética y el respeto a las personas, en este caso la mujer, y a una funcionaria importante".

Dijo que él se enteró de los comentarios por el propio escritor, "Yo de la historia me enteré por él, justamente por él me enteré, de lo que estaba pasando y transcurrió en esta semana", dijo y agregó: "yo solicité la cancelación de su contrato porque no estoy de acuerdo con ese comportamiento, y tengo las facultades para hacerlo".

El director de Diplomacia Cultural de la SRE explicó que él se vio obligado a sacar el Alcance porque "se hizo una campaña injusta en contra de la cancillería, en contra mía, en contra del canciller, ligándola con otras cosas que nos son ajenas", dijo al referirse a la acusación de censura contra Jorge F, Hernández por haber criticado los dichos sobre la lectura de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP.

Márquez concluyó: "Esto va a seguir, va a evolucionar, va a haber otras cosas más adelante".

EL UNIVERSAL solicitó una entrevista a Jorge F. Hernández, pero no ha habido una respuesta de su parte.