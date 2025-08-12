Salinas Pliego compara huaraches de Adidas con Rancho Izaguirre en medio de controversia

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Tras la controversia generada por el más reciente lanzamiento de Adidas en colaboración con el diseñador Willy Chavarría, el gobierno de Oaxaca denunció a la marca por plagio a los huaraches tradicionales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag en el modelo Adidas Slip On.

Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), acusó a la marca deportiva de apropiación cultural, logrando que la empresa respondiera ante la presión mediática y aceptara reparar el daño.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó a la polémica de los huaraches que capturaron el ojo mediático en los últimos días y, aprovechó para revivir el caso del Rancho Izaguirre, donde fueron encontrados alrededor de 400 pares de zapatos.

Una de las fotografías que conmocionó a las redes sociales durante el hallazgo de 3 crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, el pasado mes de marzo, sin duda, fue la imagen de los zapatos encontrados en la propiedad; apilados como una representación de todas las víctimas que dejó el llamado campo de exterminio.

En aquel sitio fueron encontrados restos óseos y más de mil 300 objetos personales, entre ropa, mochilas y zapatos.

A propósito de ese caso, el dueño de TV Azteca compartió con ironía una publicación que retrataba una comparativa de los huaraches de Adidas con una foto de los huaraches encontrados en el Rancho Izaguirre que decía "Los huaraches que los ofenden // los huaraches que los deberían ofender".

Además, Salinas Pliego agregó: "¡Concuerdo! ¿Y ya nadie se acuerda?", invitando a sus seguidores a la dura reflexión respecto al tema que está en auge.