Salinas Pliego entra al quirófano

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, es considerado, según el último ranking de Forbes, como la tercera persona más rica de México y su fortuna está valuada en aproximadamente 12 mil 450 millones dólares.

Es dueño de Grupo Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, Total Play, Italika, entre otras empresas.

A través de su cuenta de Twitter informó la mañana de este miércoles que especialistas del Hospital Ángeles Pedregal lo operaron del codo izquierdo "por jugar tanto golf" en el mes de diciembre. Además, en la misma publicación mencionó lo siguiente: "Y luego dicen que uno no sufre".

En el tuit muestra una foto de su brazo y dijo que estaba acompañado de su esposa María Laura Medina.

Algunos usuarios le dieron palabras de aliento, mientras que otros bromearon al respecto y solamente respondió algunos comentarios.



¿Cuánto cuesta la estancia en el Hospital Ángeles Pedregal?

El empresario Salinas no es el único millonario de índole pública que se ha hospitalizado en dicho nosocomio, sino que en el 2020, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya ingresó por un cuadro de anemia y por problemas en el esófago.

Según Joana Díaz Trejo, médico especialista en Seguro de Gastos Médicos Mayores, Lozoya pagó más de medio millón de pesos por 11 días que estuvo internado, esto de acuerdo con un artículo publicado por el medio Business Insider México.

Aunque Salinas no ha dado detalles respecto a la cantidad final que pagará, se sospecha que no será nada económica, pues el Hospital Ángeles Pedregal es de los más caros del país.

Incluso él mismo bromeó al respecto cuando le contestó a un usuario que le cuestionó cuál IMSS era ese, a lo que contestó "Es donde se atienden los #Gobiernicolas... el IMSS del pedregal o mejor conocido como el Hospital Ángeles del bienestar".