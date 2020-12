Salinas Pliego habla de confinamiento, de Echeverría y de su vocho

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, confesó, en entrevista con el periodista Jorge Garralda, cuál es su postura sobre el confinamiento, los momentos difíciles que atravesó en la década de los 80s y hasta reveló cuál fue su primer carro.

Ante la polémica que ha generado entre los cibernautas su opinión sobre la pandemia y las medidas de restricción, el empresario mexicano aseguró que solo él contesta los mensajes y publica en su cuenta personal de Twitter.

Durante la transmisión, Salinas Pliego dijo que el mundo se ha dividido "en los que le tienen miedo a la muerte y los que queremos vivir".

Sobre las personas que le temen a la muerte, el también presidente de Grupo Salinas refirió que "están desconectados de la realidad porque el mundo no es como ellos lo están viendo" y agregó que este sector le ha hecho caso al "partido de la muerte", el cual ha creado un colapso económico que dejó a miles de empresas cerradas y millones de empleos perdidos.

Por ello, recalcó que los mexicanos necesitan salir a trabajar: "la gente que está en riesgo que se guarde, pero los demás tenemos que salir a vivir, a trabajar, a producir".

"Este virus nos va a dar a todos porque es muy contagioso. Tenemos la suerte que es de baja letalidad y los tratamientos han avanzado. No podemos vivir con ese miedo a la muerte, es realmente un error", expresó.

Por otra parte, Ricardo Salinas reconoció que durante su trayectoria como empresario ha estado a punto de quebrar "varias veces" y explicó que no ha sido "nada fácil".

Asimismo, aseguró que la gente que se queja hoy no vivió la crisis de los 80s, cuando el peso se devaluó: "el empobrecimiento de la gente fue brutal, la pérdida de empresas, la pérdida de trabajo, fue un quiebre total de todo México debido al mal manejo que hicieron los gobiernos de Echeverría y López Portillo".

Sobre su primer negocio, el empresario especificó que inició vendiendo miel de abeja de puerta en puerta y recordó que su primer carro fue un "vocho usado" que le regaló su papá. "Para mí hacer negocios es atender al cliente, siempre ver qué se puede hacer mejor por el cliente, esa es la forma de ganar dinero", manifestó.