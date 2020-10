Salinas usó "sofisma" de las energías limpias para privatizar: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador causó revuelo tras declarar que las anteriores administraciones, como la de Carlos Salinas de Gortari, utilizaron el "sofisma" de las energías limpias para privatizar la industria eléctrica del país y anunció que impulsará estrategias para "comprar más carbón y ayudar más a los productores" del sector en el país.

En el marco de su visita a la Central Termoeléctrica ´José López Portillo´ en Nava, Coahuila, el representante del Ejecutivo, celebró la operación de dos plantas de generación de energía a partir del uso del carbón que se produce en esta región del país.

En ese sentido, recordó que en el pasado la CFE producía toda la energía eléctrica que se consumía en México; sin embargo, dijo, con la política neoliberal "empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica nos íbamos a quedar sin luz, que no tenía capacidad la Comisión Federal de Electricidad para producir la energía eléctrica que demandaba el desarrollo de México".

Por ello, señaló, "con ese sofisma, con esa mentira y con la reforma a una ley secundaria en 1992, en el gobierno de Salinas de Gortari comenzó la privatización de la industria eléctrica, empezaron a dar permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica y vendieran esa energía en México".

"Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan, y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, las eólicas o energía solar, energías que, en efecto, no contaminan, pero están subsidiadas; produzcan o no produzcan, la Comisión Federal -con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo- les tiene que comprar la energía eléctrica", reiteró en su mensaje el presidente de México.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE) un sofisma es un "argumento falso con apariencia de verdad".

Por último, López Obrador anunció que enviaría una reforma para recuperar a Pemex y la CFE, aunque lamentó que con la reforma energética impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto "dejaron todo completamente a favor de los particulares".

"En el caso de que no se pueda con el actual marco legal fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, voy a enviar, si es necesario, una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional, la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y la política de Adolfo López Mateos".