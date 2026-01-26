Salomón Jara libraría la revocación
Oaxaca, Oax.- En Oaxaca se celebró la primera consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Estatal, actualmente a cargo del gobernador Salomón Jara Cruz; y la cual estuvo marcada por algunos incidentes graves y poca participación ciudadana.
El órgano electoral reportó la existencia de 524 incidentes en las casillas, entre los que destacan las denuncias contra militantes de Morena que acarreaban a personas a votar; en Santa María Zaniza y otras localidades, se denunció la alteración de boletas; el acarreo de personas a través de mototaxis en la ciudad de Oaxaca; simpatizantes de Morena regalaron comida a las afueras de algunas casillas; la presencia de personas que ejercían presión hacia los funcionarios electorales, particularmente en la San Martín Mexicapan.
El gobernador Salomón Jara, tras emitir su voto, aseguró estar preparado para cualquiera de los resultados de la consulta.
La presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, previó una participación ciudadana del 20%, por lo que adelantó que es probable que no se alcance el 40% requerido para que la consulta de revocación tenga un efecto vinculante; es decir, más de un millón 240 mil votos.
