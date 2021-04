Salud de CDMX suspende módulo de pruebas Covid-19 en el AICM

La Agencia de Protección Sanitaria de Ciudad de México suspendió este jueves el módulo para pruebas de Covid-19 al "Laboratorio Médico Tadeo", ubicado en la puerta F3 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la capital del país.

Esto luego de que EL UNIVERSAL y MCCI dieran a conocer que de los ocho módulos que operan en el AICM para realizar test de coronavirus, cuatro subcontratan a laboratorios autorizados por el InDRE para procesar las muestras, mientras que uno más –que no tiene ni un año de constituido-- las analiza por sí mismo sin tener la autorización sanitaria.

Horas antes de la clausura, el director de la Agencia de Protección Sanitaria, Ángel González, refirió que la agencia realizaba verificaciones periódicas a los módulos instalados en el AICM, pero hasta ese momento no habían encontrado alguna irregularidad.

Sin embargo, alrededor de las 15:00 horas de este jueves, personal de la agencia colocó los sellos para clausurar el establecimiento tras una verificación sanitaria realizada por el gobierno capitalino. Al respecto, la Secretaría de Salud capitalina no ha dado más detalles de este hecho.

El módulo, que se instaló, desde finales de enero, no contaba con autorización del InDRE para procesar pruebas PCR de Covid-19, aunque personal del mismo aseguró que subcontrataban al laboratorio Orthin Referencia Especializada para procesar sus muestras.

En la publicación difundida por esta casa editorial se detalla que de los ocho establecimientos, solo La Clínica del Viajero y LAPI S.A. de C.V. aparecen en la lista de laboratorios autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para realizar el diagnóstico de Covid-19.

De los seis restantes, uno se anuncia con el nombre de MDT Laboratorio Clínico, que no solo no está autorizado por el InDRE, sino que procesa por sí mismo sus pruebas.