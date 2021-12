Salud emite alerta de viajes al extranjero por ómicron

La Secretaría de Salud (Ssa) alertó a la población a evitar todos los viajes internacionales no esenciales para evitar el contagio de la nueva variante de Covid-19, ómicron.

"Evite todos los viajes internacionales no esenciales. La posibilidad de enfermar por este evento es elevada, y no existen medidas médicas específicas contra esta enfermedad", señaló la institución a través de un comunicado con fecha del 30 de noviembre.

Agregó que en días recientes se detectó la variante ómicron (B.1.1.529), a la que se definió como una variante de preocupación y se encuentra en investigación su riesgo de transmisión, incremento de hospitalización o letalidad en comparación con otras variantes.

"Desde que se dio a conocer la nueva variante de preocupación, ya ha sido detectada en diez países: Botswana y Sudáfrica (transmisión comunitaria), así como Holanda, Australia, Hong Kong, Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania, Bélgica e Israel (aparentemente como importación de casos)", señaló, sin embargo, desde ese día a este viernes se han identificado casos en Estados Unidos y México.

Expresó que en Europa los casos nuevos de Covid-19 han aumentado en un 11%, mientras que las defunciones han incrementado 3% en los últimos siete días, siendo Alemania, Reino Unido y Rusia los países que concentran el mayor número de casos

Expuso que hasta el 26 de noviembre pasado, se han confirmado más de 259 millones de casos a nivel mundial, incluidas 5.1 millones de defunciones. A nivel global, la incidencia de casos semanales ha seguido aumentando durante el último mes, con poco menos de 3.6 millones de casos nuevos durante la semana del 15 al 21 de noviembre, un aumento del 6%, respecto a la semana previa.