Salud llama a mantener medidas de higiene y sana distancia

La Secretaría de Salud llamó a la población a mantener las medidas de higiene y sana distancia, aún si ya fueron vacunados contra el virus SarsCoV2.

A través de un comunicado, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá reiteró que en el país aún no existen condiciones para que las personas que cuentan con esquema completo de vacunación contra Covid-19 dejen de utilizar cubrebocas como método de barrera para reducir el riesgo de contagio del virus.

Luego de que el pasado viernes circuló en redes sociales una nota técnica interna de la Secretaría de Salud para informar a las diferentes autoridades del sector sobre la existencia de recomendaciones emitidas por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América (EU), en la que se traducen las recomendaciones que son de uso exclusivo para la población de dicho país, el funcionario aclaró que México no tiene las mismas condiciones que aquel país.

"Las condiciones sociales, demográficas y de estructura familiar en México, así como de la estrategia de vacunación contra Covid-19, no permiten tomar las recomendaciones de los EU, por lo que no son recomendaciones de la Secretaría de Salud para la población mexicana".

Agregó que la Secretaría de Salud emitirá recomendaciones específicas para la población mexicana a partir del avance de la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de COVID-19 en México y el análisis de la situación epidemiológica, con el fin de proporcionar información certera y confiable.

"La Secretaría de Salud recomienda que todas las personas, independiente de su estado de vacunación, continúen usando correctamente el cubrebocas, y siguiendo el ABCDE de la prevención que es el aseo de manos frecuente, las barreras como el uso correcto de cubrebocas; cuidar su salud; distancia sana y espacios ventilados".