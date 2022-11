Salud reporta reducción en curva epidémica de viruela símica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud (SSa) informó que en las últimas cuatro semanas epidemiológicas, la curva epidémica sobre viruela símica registra tendencia a la disminución, al pasar de 162 a solo dos casos confirmados; y de 263 a 40 probables contagios.

Hasta este lunes, se identificaron cinco mil 243 personas que cumplen la definición operacional de caso probable; de ellas, tres mil 145 fueron confirmadas, 402 se encuentran en estudio, mil 696 fueron descartadas mediante prueba de laboratorio y cuatro defunciones, de acuerdo al Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica.

La mayoría de los casos de contagio se dieron en hombres, 97.5% del total; el grupo etario de 30 a 34 años es el de mayor prevalencia, ya que presenta una tasa de incidencia de 8.1 por cada 100 mil habitantes; es decir, 828 de los tres mil 145 casos confirmados.

Respecto al género de los casos confirmados, 96.5% corresponde a masculino, 2.6% femenino; 0.2% es no binario; 0.04%, bigénero; 0.1%, transgénero; y 0.4% corresponde a otro grupo.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en 32 entidades federativas: Ciudad de México, mil 833 contagios; Jalisco, 355; Estado de México, 320; Yucatán, 111; Quintana Roo, 111; Tabasco, 44; Puebla, 45; Nuevo León, 34; Chiapas, 32; Baja California, 25; Veracruz, 27; Querétaro, 23; Morelos, 21; Guanajuato, 17; y Sinaloa, 17.

Además, Hidalgo, 16; Chihuahua, 15; Coahuila, 12; Tamaulipas, 11; Nayarit, 10; Aguascalientes, nueve; Guerrero, nueve; Oaxaca, ocho; Campeche, siete; Michoacán, siete; Tlaxcala, siete; San Luis Potosí, cinco; Sonora, cinco; Colima, cuatro; Zacatecas, tres; Baja California Sur, uno y Durango, uno.

Los síntomas más comunes reportados son el sarpullido en todos los casos, que se identifica con erupción de la piel de color rojizo y más o menos extensa; fiebre; dolores de cabeza, muscular y articular; inflamación de los ganglios linfáticos; debilidad o fatiga general que dificulta o impide realizar tareas que en condiciones normales realiza fácilmente; escalofríos y otros.

La comorbilidad que más se presenta es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en mil 845 de los casos confirmados de viruela símica; es decir, 58.7 por ciento. Le siguen sífilis, hepatitis C y diabetes mellitus, entre otras.

Se identificaron 10 defunciones: nueve hombres y una mujer. Se trató de personas que durante la atención médica presentaron lesiones compatibles con viruela símica y que, posterior al estudio de laboratorio, fueron confirmadas.

Cuatro de los fallecimientos se relacionan directamente con la infección por virus de la viruela símica, dos defunciones no son por esta causa directa, y cuatro se encuentran en análisis a cargo de un grupo de personas expertas en infectología y epidemiología para definir si existe asociación causal entre la defunción y la infección por virus de la viruela símica.

Al 13 de noviembre, en el mundo se reportaron 79 mil 411 casos confirmados en 110 países, territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como 50 defunciones.